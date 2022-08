Badanie techniczne pojazdu. Zmiany od 1 września? Uwaga to fake news!

Prawo polskie musi być jednak jak najszybciej dostosowane do unijnych regulacji. Co jest w planach? Oto propozycje, które jeszcze mogą ulec zmianie.

Badanie techniczne auta. Kiedy kierowca zapłaci podwójną stawkę?

Badanie techniczne auta, Ma być wymagany komplet zdjęć pojazdu

Właściciel pojazdu, który nie zgadza się na ocenę diagnosty, może wystąpić do Dyrektora TDT o przeprowadzenie ponownego badania na tej samej stacji kontroli pojazdów.

Badanie techniczne auta. Co z cenami?

Stawki za badanie techniczne nie zmieniły się od 2004 roku. Badanie techniczne samochodu osobowego to koszt 99 zł, nieco wyżej jest ono wycenione w przypadku pojazdu z instalacją LPG/CNG – to 162 zł. Co więcej, od 2017 r. za przegląd techniczny płaci się przed wykonaniem badania, a opłata w przypadku negatywnego wyniku nie podlega zwrotowi.