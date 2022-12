Babka makowa. Przepis na pyszne ciasto z makiem, które zawsze się udaje. Smakuje doskonale

Mamy dla Ciebie przepis na babkę makową oblaną cytrynowym lukrem. To pyszny, wilgotny wypiek, który zawsze się udaje. Możesz ją udekorować także polewą czekoladową lub posypać cukrem pudrem. Polecamy użyć gotowego zmielonego maku, co znacznie oszczędzi czas. Ciasto będzie pięknie pachnieć, jeśli dodamy do niego odrobinę zapachu arakowego lub waniliowego.

