Azja 2021/2022. Wakacje w kolejnym egzotycznym kraju znów możliwe. Malezja zapowiada otwarcie granic dla turystów

W końcu zaczyna się to zmieniać. Kraje, których gospodarka w dużej części opiera się na turystyce, kolejno otwierają swoje granice - choć wciąż nakładają na turystów pewne restrykcje, takie jak konieczność okazania certyfikatu szczepienia czy negatywnego wyniku testu PCR. Urlop możemy już planować m.in. w Indonezji, Indiach i Tajlandii. Niebawem do tej listy dołączy Malezja.

Kraje Azji bardzo ostrożnie podchodzą do luzowania restrykcji covidowych. Gdy wiele popularnych kierunków turystycznych w Europie, Afryce czy Ameryce Środkowej otwierało granice latem 2021 r., azjatyckie kurorty wciąż pozostawały zamknięte lub nakładały na podróżnych obostrzenia, które praktycznie uniemożliwiały podróż.

Malezja 2021/2022 - otwarcie granic

Nancy Shukri, minister turystyki Malezji, zapowiedziała, że kraj być może będzie gotowy na pełne otwarcie dla ruchu turystycznego jeszcze w grudniu 2021 r. Termin ma związek z trwającym w kraju programem szczepień przeciw COVID-19. Granice mają zostać otwarte, gdy zaszczepionych zostanie 90 proc. obywateli (do 28 października 2021 pełną dawkę szczepionki przyjęło 74 proc. populacji) - rząd Malezji przewiduje, że stanie się to jeszcze przed 1 stycznia 2022. Ostateczny termin otwarcia granic wyznaczono na luty 2022 r.

Próg 90-procentowej wyszczepialności spełniają na razie wyspy Langkawi, położone na północy kraju, na Morzu Andamańskim, tuż przy granicy z Tajlandią. To właśnie tam, już od 15 listopada 2021 , będą mogli przylecieć pierwsi zagraniczni turyści.

Malezja 2021/2022 - obostrzenia covidowe

Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by móc wybrać się do Malezji? Na razie znane są tylko restrykcje dotyczące regionu Langkawi. Według aktualnych informacji przyjmowani będą turyści ze wszystkich krajów, choć lokalne władze wciąż zastanawiają się nad sposobem postępowania wobec podróżnych z krajów należących do "grupy wysokiego ryzyka".