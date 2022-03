Autor bloga Facet i Kuchnia poleca przepis na syrniki ukraińskie i radzi: „Zwolnij, zadbaj o siebie, zjedz coś dobrego”

Blog kulinarny Facet i Kuchnia

- Blog to pomysł mojej żony - Gośki, która pewnego jesiennego wieczoru 2011 roku uznała, że gotuję na tyle dobrze, że trzeba napisać o tym światu. Podejmując tę decyzję, nie mieliśmy pojęcia, w co się pakujemy, nigdy nie czytaliśmy żadnego innego bloga. Jednak trwamy w tym szaleństwie do dziś. To czasochłonne zajęcie, które czasem trudno pogodzić z pracą i codziennym życiem, ale z drugiej strony jest ono na swój sposób uzależniające.

- Slow food uświadamia, że celebracja codziennych drobiazgów to prosta droga do szczęścia. Zwolnij, zadbaj o siebie , zjedz coś dobrego - raz, drugi, dziesiąty. Przekonasz się, jak pozytywnie to na ciebie wpływa. Spokój, małe przyjemności i nieco staranności z dnia na dzień mogą dodać codzienności blasku. Pośpiech tylko pogarsza jakość życia. Idea slow food, postrzegana szeroko, ma jeden zasadniczy cel: sygnalizować światu, że nie ma powodu żyć w ciągłym biegu. Życie instant nie jest fajne, bo nie ma kiedy przeżywać go naprawdę.

Na blogu Facet i Kuchnia możemy przeczytać także o idei slow travel. Czy publikowane przepisy nawiązują do tradycji kulinarnych i potraw typowych dla odwiedzanych przez Was miejsc?

- W znacznej mierze tak. Kuchnia to immanentny element kultury, podróże planujemy tak, by - niezależnie od kierunku - nigdy nie zabrakło w nich ani dobrego jedzenia, ani dobrych win, a przede wszystkim dobrych ludzi, którzy za tym wszystkim stoją. Nie wiem, czy promujemy slow travel. Podróżujemy na własną rękę, bez biur podróży, ponieważ nie chcemy, by ktoś planował czas za nas czy "sprzedawał" nam swoją perspektywę na ten czy inny region. W grupie moglibyśmy okazać się kłopotliwi. Z drugiej strony, jeżeli ktoś inny potrzebuje w podróży przewodnika, nie ma w tym nic złego. Każdy ma własną definicję satysfakcjonujących wojaży. My w każdym miejscu staramy się odkryć to, co jest interesującego do odkrycia z naszego, subiektywnego, punktu widzenia, dlatego praktykujemy dłuższe wyjazdy i często wracamy do ulubionych miejsc po kilka czy kilkanaście razy.