Auta używane. Które samochody najbardziej tracą na wartości?

Po tym jak wyjedziemy z salonu dealerskiego nowym samochodem, natychmiast traci on sporą część swojej ceny detalicznej. I chociaż wraz z upływem czasu wartość samochodu maleje, niektóre modele tracą ją szybciej niż inne. Dlatego CarVertical postanowił przeprowadzić badanie, aby dowiedzieć się, które marki samochodów tracą najwięcej ze swojej wartości.

Auta używane. Co to jest utrata wartości samochodu i wartość rezydualna?

Utrata wartości samochodu to różnica między ceną, którą płacimy za samochód, a jego wartością, kiedy zdecydujemy się go sprzedać. Jeśli auto kupione za 100 000 złotych sprzedamy po 10 latach za 20 000 złotych, to nasz samochód utracił 80% swojej wartości.

To oznacza, że jego wartość rezydualna plasuje się na poziomie 20%. Na cenę pojazdu wpływają przede wszystkim wiek i przebieg, jednak różne marki samochodów tracą na wartości w różnym tempie. Generalnie można powiedzieć, że ciężarówki, SUV-y oparte na ramie i samochody sportowe zachowują najwięcej ze swojej wartości początkowej. Na potrzeby tych badań interesuje nas przede wszystkim bezwzględna wartość rezydualna marki samochodu – próg, po przekroczeniu którego wartość samochodu już nie spada.

Wartość rezydualna to kluczowy parametr, jeśli myślimy o leasingu nowego pojazdu. Jeśli dwa modele kosztują tyle samo, ale według prognoz za kilka lat będą miały inną wartość rezydualną, nasze miesięczne płatności także będą różne. Jeśli kupimy samochód o dobrej wartości rezydualnej, będzie można go sprzedać po wyższej cenie w porównaniu z modelami, które szybciej tracą wartość.

Aby dowiedzieć się, które marki samochodów tracą najwięcej ze swojej wartości, w latach 2019–2022 CarVertical przeanalizował ponad 72 miliony jednostek danych z Europy, USA i Australii. Zobaczmy jakie są najważniejsze ustalenia tej analizy.

Auta używane. Top 5 marek samochodów o największej wartości rezydualnej

Porsche (-64,4%)

Chociaż Porsche produkuje auta sportowe, jego modele są na tyle praktyczne, że nadają się do codziennej jazdy. Model 911 to prawdopodobnie jeden z najbardziej kultowych samochodów w historii motoryzacji z ogromną grupą fanów. Nic dziwnego, że popyt na niego przewyższa podaż. Samochody Porsche są niezawodne, trwałe i mają charakterystyczny wygląd, który przyciąga klientów.

Najnowsze modele Porsche, takie jak Cayenne i Panamera, przeważnie mają jednak niższą wartość rezydualną niż 911.

Jeep (-84,4%)

Samochody marki Jeep słyną ze swojej trwałości i wysokiej wydajności zarówno na drogach asfaltowych, jak i gruntowych. Chociaż nie są ekonomiczne, gdy chodzi o zużycie paliwa, a koszty ich utrzymania przewyższają średnią, Jeep ma lojalnych klientów, którym to nie przeszkadza.

Wrangler to jeden z najpopularniejszych modeli Jeepa, którego klasyczny wygląd nie uległ większym zmianom od czasu jego debiutu w latach 80-tych. Jeep oferuje 10 różnych wersji Wranglera, więc nawet najbardziej wybredni kierowcy znajdą coś dla siebie. Zasilany silnikami V6 i V8 Wrangler to zdecydowanie samochód, który pomoże nam przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach.

MINI (-85,5%)

Solidne rozwiązania techniczne, stylowy wygląd i wysokiej jakości wnętrze uczyniły z MINI legendę. MINI zadebiutował w 1959 roku i był wówczas pierwszym małym samochodem z napędem na przednie koła. Od początku swojej historii MINI produkuje auta o cechach samochodów wyścigowych, które wyróżnia wygląd i przyjemność z jazdy.

Modele MINI od zawsze cieszyły się popularnością wśród celebrytów, a ich występy w filmach i serialach tylko zwiększyły popularność i renomę tej marki.

Land Rover (-86,3%)

Land Rover oferuje SUV-y klasy premium, które łączą luksusowe wnętrze i rozwiązania technologiczne z zaletami aut terenowych. Range Rover, Discovery i Defender to samochody o wysokich aspiracjach i równie wysokiej cenie. Chociaż wielu właścicieli nigdy nie korzysta w pełni z możliwości napędu na cztery koła, Land Rover sam w sobie jest symbolem statusu i bogactwa.

Posiadała go nawet królowa Elżbieta. Niektórzy szacują, że podczas swojego panowania miała ich około 30, wspierając tym samym jednego z najsłynniejszych brytyjskich producentów samochodów.

Jaguar (-86,7%)

Podobnie jak pozostałe samochody z tej listy, Jaguary są eleganckie, luksusowe i atrakcyjne. Chociaż przez wiele lat uchodziły za zawodne, najnowsze modele udowadniają, że krytycy nie mieli racji.

Jaguar zasłynął z produkcji samochodów sportowych i luksusowych sedanów, ale niedawno wszedł na rynek SUV-ów i pojazdów elektrycznych.

Niektóre z wczesnych modeli Jaguara (takich jak 1966 XJ13), kosztują miliony dolarów, choć można też znaleźć używane modele za jedyne kilka tysięcy. Kupując Jaguara, płacimy za markę. Nawet używane Jaguary mogą być drogie, co zwiększa ogólną wartość rezydualną marki.

Auta używane. Top 5 marek samochodów o największej utracie wartości

Chrysler (-96,8%)

Jeśli kupimy nowego Chryslera, za 25 lat jego wartość spadnie do 3,2%. To czyni go marką samochodową, która z upływem czasu najwięcej traci na wartości. Chrysler przez lata organizował liczne akcje przywoływawcze i otrzymywał wiele skarg od klientów.

Wygląda na to, że najnowsze modele Chryslera nie mają tylu problemów, ale na powrót klientów pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać. Nic dziwnego, że samochody Chryslera mają niską wartość rezydualną i nie są popularne na rynku aut używanych.

Audi (-96,2%)

Choć Audi jest jedną z najbardziej szanowanych niemieckich marek samochodów, jego modele szybko tracą na wartości. Samochody Audi zapewniają kierowcom rozwiązania techniczne klasy premium, ale koszty ich utrzymania są wyższe niż w przypadku bardziej tradycyjnych modeli. Na rynku aut używanych klienci często szukają oszczędności i zazwyczaj nie chcą płacić za luksus, który oferują droższe modele.

Jeśli cenimy sobie doskonałe wrażenia z jazdy i wysoką jakość, Audi jest zdecydowanie autem dla nas. Lepszym wyborem będzie jednak zakup nowego samochodu z gwarancją niż inwestowanie sporych środków własnych w naprawy.

SEAT (-95,8%)

SEAT ma wiele tych samych części co Volkswagen, co czyni go niezawodną i cenioną marką. Poza tym samochody SEAT są bardziej przystępne cenowo i tańsze w naprawie, dzięki czemu są atrakcyjne dla początkujących kierowców.

Mimo to ostatecznie samochody tej marki osiągają niską wartość rezydualną 4,2% (w wieku 29 lat). Dlaczego SEAT tak bardzo traci na wartości? Jeśli porównamy modele SEAT-a, np. Ibizę, z ich bezpośrednimi konkurentami, takimi jak Peugeot 208 czy Citroen C4, zauważymy, że SEAT-y są nieco bardziej konserwatywne i mniej stylowe. To dobry wybór dla kogoś, kto chce trochę zaoszczędzić. Z pewnością jednak nie jest to auto, które wyróżni się na ulicy.

Škoda (-95%)

Škoda to kolejna marka na tej liście należąca do Grupy Volkswagen. Jej modele są jednak tańsze i zazwyczaj mają niższą wartość rezydualną. Choć nie są to najatrakcyjniejsze samochody na rynku, Škoda zyskała reputację niezawodnego samochodu rodzinnego.

Podobnie jak w przypadku SEAT-a niska wartość rezydualna Škody ma więcej wspólnego z niedosytem wrażeń niż z jakością. Trzeba przy tym stwierdzić, że o ile wartość Škody na przestrzeni lat znacząco spada, o tyle kupno używanego auta to prawdziwa okazja.

Infiniti (-94,7%)

Infiniti jest uważane za markę premium, ale nie jest tak prestiżowe jak Mercedes-Benz czy Lexus. Popyt na używane modele Infiniti jest niski, co skutkuje szybką utratą wartości. Eksperci motoryzacyjni twierdzą, że Infiniti nie ma swojej tożsamości i często nazywają je „niedoszłą marką luksusową”.

Auta używane. Samochody używane osiągają najniższą wartość w różnym wieku

Średni wiek pojazdów osiągających najniższą wartość rezydualną wynosi 20–23 lata. Pomiędzy poszczególnymi markami występują jednak znaczne różnice.

Porsche i MINI kosztują najmniej w wieku 15 lat. Po przekroczeniu tego progu ich wartość ponownie zaczyna wzrastać. Suzuki, Isuzu, Kia i Dacia znajdują się po przeciwnej stronie spektrum i osiągają najniższy poziom cen w wieku 30 lat.

Auta używane. Dlaczego samochody używane mają różną wartość?

Posłużmy się przykładem Toyoty i BMW. Samochody Toyoty osiągają swoją najniższą wartość w wieku 19 lat, podczas gdy BMW osiąga ją w wieku 21 lat. Wartość rezydualna Toyoty wynosi 11,3% (-88,7%), a BMW 6,2% (-93,8%). Jakie czynniki wpływają na tę różnicę? BMW i inne luksusowe marki samochodów zazwyczaj mają funkcje i ulepszenia technologiczne, które nie są istotne dla nabywców aut używanych. Jeśli stać nas na nowe BMW, Mercedesa lub Land Rovera, prawdopodobnie zależy nam na luksusie i innowacjach. Z kolei osoba poszukująca używanego samochodu przedkłada cenę i koszty utrzymania nad dodatkowe funkcje.

Toyota ma znacznie większą bazę konsumentów niż BMW, ponieważ oferuje niedrogie i niezawodne samochody. Z biegiem lat zbudowała sobie dobrą reputację wśród kierowców: jej pojazdy rzadko się psują, a koszty ich utrzymania są stosunkowo niskie.

Auta używane. Jak obliczyć utratę wartości samochodu?

O ile oszacowanie wartości nowego samochodu po upływie 3 lat jest stosunkowo łatwe, to sytuacja komplikuje się po przekroczeniu bariery 10 lat. W sieci można znaleźć różne kalkulatory utraty wartości samochodu, jednak należy traktować je z przymrużeniem oka.

Ponieważ producenci zazwyczaj mają w ofercie szeroki wybór modeli, każdy z nich osiąga najniższą wartość w innym tempie. Zależy to od wielu czynników, w tym od kosztów utrzymania, rodzaju silnika, awaryjności, zadowolenia klienta oraz liczby wyprodukowanych sztuk danego modelu.

Oto doskonały przykład: w latach 90-tych BMW wyprodukowało tylko 891 egzemplarzy M5 E34 Touring. 20 z nich miało specjalną nazwę – Elekta – i powstało z przeznaczeniem na rynek włoski. Napędzane silnikiem o mocy 335 KM i pojemności 3,8 litra modele Elekta miały również unikatowe lakierowanie i styl wnętrza. Dziś znalezienie używanej Elekty jest jak szukanie igły w stogu siana i musimy dysponować kwotą co najmniej 100 000 dolarów, aby móc zaparkować ją w swoim w garażu.

Podsumowanie

Chociaż większość samochodów z biegiem lat traci na wartości, niektóre modele, jak Elekta, zyskują popularność, a nawet kosztują więcej niż w dniu opuszczenia fabryki. Jeśli kupimy zwykły samochód, prawdopodobnie za 20–30 lat skończy on na złomie. Auta marek typu Porsche czy Jaguar są jednak znacznie bardziej trwałe, a w dłuższej perspektywie czasu mogą nawet być dobrą inwestycją.

