Atrakcje na weekend, gdy pada deszcz. 36 pomysłów na przygody w Polsce, od spotkania z rekinami po podziemny wodospad i wodną drukarkę Emil Hoff

Zła pogoda nie musi nam psuć nam zabawy w weekend. W Polsce nie brakuje atrakcji w sam raz na deszczowy dzień, od parków wodnych i term pod dachem po ścieżki turystyczne skryte pod ziemią. Zebraliśmy dla Was 36 najciekawszych atrakcji całej Polski w sam raz na niepogodę. Na zdjęciu: Miasto Przygód Mandoria. Szymon Starnawski /Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (43 zdjęcia)

Atrakcje na weekend w Polsce są bardzo liczne i różnorodne, ale co zrobić, gdy pada deszcz? Gdzie jechać, gdy z nieba leje się woda? Jak zorganizować wycieczkę dzieciom w deszczowy dzień? Przygotowaliśmy dla Was aż 36 propozycji atrakcji, zabaw i przygód w sam raz na niepogodę. Znajdziecie wśród nich miejsca z całej Polski, oferujące niezapomniane wrażenia i dobrą zabawę pod dachem lub nawet pod ziemią, z dala od deszczu i wiatru. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać, gdy pada deszcz, by mimo niepogody przeżyć wspaniały dzień i naładować baterie przed powrotem do szkoły i pracy.