Aromatyczny miodownik na Boże Narodzenie. Przepis z miodem lipowym. Dodaj zaskakującą przyprawę do nadzienia

Magdalena Tomaszewska-Bolałek zaprezentowała przepis na miodownik w darmowym e-booku „Polski stół” poświęconym historii kuchni polskiej, wierzeniom i obyczajom, które miały na nią wpływ. Zaskakującą przyprawą dodaną do nadzienia miodownika jest tymianek. Zioło w niecodzienny sposób podkreśla słodko-kwaśny smak wiśni lub śliwek. Zachęcamy do skorzystania z domowych powideł śliwkowych lub konfitury wiśniowej.

Miodownik - przepis na święta Bożego Narodzenia

Jak zrobić miodownik?

Tradycyjne ciasto z miodem

Magdalena Tomaszewska-Bolałek zaznacza, że zwyczaj pieczenia miodownika sięga już czasów słowiańskich. Słodkie ciasto na bazie miodu służyło do składania ofiary słowiańskiemu bożkowi Światowidowi. Był on bożkiem wojny, obfitości i władcą nieba. Ówczesny miodownik był płaskim, twardym plackiem, który z czasem zyskał bardziej deserową formę. Miodownik był podawany jako prezent dla nowożeńców i można było serwować go gościom weselnym. Podobnie jak piernik, ciasto na miodownik można było przygotować w dniu urodzin córki i przechowywać w chłodnym miejscu aż do dnia wypieku z okazji jej ślubu. Miodownik przekładany jest orzechami włoskimi, masą marcepanową lub domowymi dżemami.