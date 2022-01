Aplikacja mObywatel po ważnej aktualizacji. Teraz można „odświeżyć” paszport covidowy. Sprawdźcie, jak to zrobić Emil Hoff

Aplikacja mObywatel po ważnej aktualizacji. Teraz można „odświeżyć” paszport covidowy. Sprawdźcie, jak to zrobić. Adam Jankowski, Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Aplikacja mObywatel pozwala pobrać i obsługiwać paszport covidowy, czyli elektroniczny dokument, dowodzący naszego statusu zaszczepienia i umożliwiający podróżowanie po kraju. Wariant omikron koronawirusa skomplikował podróżowanie: niektóre kraje wymagają dwóch, inne trzech dawek szczepionki, w jednych certyfikat ważny jest przez rok, w innych 6 miesięcy. By się w tym nie pogubić, warto „odświeżyć” swój paszport covidowy przez pobranie wszystkich aktualnych kodów QR. Umożliwia to zaktualizowana wersja aplikacji mObywatel. Jak to zrobić?