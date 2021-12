Anna Wendzikowska w krainie Świętego Mikołaja. Wybrała się do Laponii. Na instagramie pokazała bajkowe zdjęcia z podróży

Jedną z pasji dziennikarki niewątpliwie są podróże. Relacjami z luksusowych wyjazdów dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie można zobaczyć m.in. zdjęcia z wakacji na rajskich Malediwach, w Omanie, Monako czy we Włoszech.

Anna Wendzikowska to polska aktorka i dziennikarka. Obecnie pracuje jako reporterka w programie Dzień Dobry TVN, w którym przeprowadza wywiady z gwiazdami i twórcami filmowymi. Anna Wendzikowska jest także popularną influencerką. Na Instagramie jej profil śledzi prawie pół miliona osób.

Anna Wendzikowska w Laponii, krainie Świętego Mikołaja

Annie Wendzikowskiej w podróżach często towarzyszą córki. Przed Świętami dziennikarka postanowiła zabrać je do Laponii. To region obejmujący północne części Półwyspu Kolskiego i Półwyspu Skandynawskiego. Od 1996 r. Laponia znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to również miejsce tradycyjnie uznawane za siedzibę Świętego Mikołaja.