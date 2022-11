Anna Lewandowska na Mundialu 2022 w Katarze. Kibicuje Robertowi i szokuje cenami kreacji. Zdjęcia z jej Instagrama robią furorę w sieci

Anna Lewandowska kibicuje Polsce w Katarze

Anna Lewandowska przybyła do stolicy Kataru, Dohy, przede wszystkim po to, by kibicować polskiej drużynie, a zwłaszcza swojemu mężowi. Już w pierwszym poście z Mundialu, opublikowanym na Instagramie, widzimy Annę w pozie kibica i koszulce z numerem i nazwiskiem Roberta Lewandowskiego. Podpis pod zdjęciem jest jednoznaczny:

Mundial – święto futbolu i mody. Anna Lewandowska zwiedza Dohę w klapkach za 2,5 tys.

Anna Lewandowska na Mundialu promuje piłkę nożną i zdrowy tryb życia

- Bez względu na to, gdzie jestem, zawsze staram się zrobić wszystko, by potrenować – napisała w poście Anna Lewandowska.

Mundial to okazja do spotkań między gwiazdami świata sportu, mody i biznesu, dlatego żona Roberta Lewandowskiego udziela się także towarzysko. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w szykownej kreacji przed bramą eleganckiego hotelu.

Mundial oczami Anny Lewandowskiej – galeria zdjęć

Co zobaczyć w Katarze?

Jesteście w Katarze na Mundialu? Stadiony to nie jedyne atrakcje, jakie ma do zaoferowania ten niezwykły kraj. Zajrzyjcie do naszego przewodnika po Katarze, by przekonać się, co jeszcze warto zobaczyć przy okazji piłkarskich Mistrzostw Świata 2022: