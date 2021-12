Andrzej Polan, podróż smaków i najlepszy przepis na barszcz z buraków „moja radość” na wigilię

Kuchnia według rytmu czterech pór roku

Uważa pan, że gotować należy z rytmem natury? - Oczywiście. Żyjąc, mieszkając w danym miejscu, powinniśmy zawsze rozejrzeć się za tym, co jest najbardziej aktualne, zgodne z przyrodą, naturą. Dam przykład, sok z wyciskanych pomarańczy, gdzie nie wejdziesz, tam jest sprzedawany. Tylko dlaczego nie sok z sokowirówki z owoców polskich? Pomarańcza w okresie letnim smakuje dla mnie magazynem, gdzie jest przechowywana, a jabłka albo gruszki, pełnie witamin, smaku i pięknego aromatu, aż się proszą, żeby zrobić z nich sok. Nie mówiąc o owocach leśnych, których jest w Polsce wszędzie pod dostatkiem. Mamy tyle wspaniałych smaków, aromatów, tego, co daje nam matka ziemia , powinniśmy bardziej je doceniać a nie wybiegać przed szereg. To, co przychodzi z daleka, nawet z bardzo daleka, to wszystko praktycznie poza wyglądem nie ma nic wspólnego z dobrym smakiem, dojrzałością, właściwościami.

Natura narzuca nam rytm, nie tylko w tym, jak mamy się ubierać, ale również jak mamy się odżywiać. Zatem np. styczeń, luty to miesiące najczęściej zimne, trudne, kiedy dni są krótkie i aż się prosi, żeby jeść wtedy wszystko, co kiszone. Do tego strąki, czyli bogactwo minerałów i wypełnienia, tłuszcze zwierzęce a nie roślinne. Marzec, kwiecień - wtedy powinniśmy jeść to, co zaczyna właśnie rosnąć, tzn. szczypiorek, rzodkiewkę, koperek, natkę inne zioła. I sałatę zieloną, drobną, delikatną, ale słodką. Maj, czerwiec to natomiast miesiące słoneczne, truskawkowe, szparagowe, jeśli tylko aura na to pozwoli. Lipiec - istne szaleństwo, sierpień również. Z tego względu najpiękniejsze, najbardziej pachnące i kolorowe miejsca to warzywniaki a nie perfumerie. Podsumowując, warto przygotować sobie kalendarz, nie adwentowy, ale z tym, co natura nam daje w swoim rytmie, nienarzucanym przez nikogo.

Przepisy w nowej książce przeplatają się z pana wspomnieniami. Czy to taka kulinarna podróż po Polsce?

- To prawda, to podróż, pomysł na podróż, odwiedzenie miejsc i ludzi, którzy są mi bliscy. Napisanie książki składającej się tylko z przepisów to dla mnie pisanie czegoś, co jest jak regulamin, co robić, jak postępować, działać. Natomiast opowieść o samym sobie jest dla mnie ważna, bo chcę, żeby poznali mnie w ten sposób czytelnicy, domatorzy, fascynaci gotowania. Sądzę, że dla wielu będzie to jedyna możliwość poznania mojej osoby i odwrotnie, bo często jest tak, że to ja o sobie piszę i inni to czytają, ale później ja ich poznaję przez zwrotne podziękowania, rozmowy w social mediach. Jest to też sposób wyróżnienia dla osób mi szczególnych, bliskich. Na co dzień komplementuję ich często, ale uważam, że właśnie książka jest świadectwem mojego uszanowania dla tej mojej „grupy ludzi wielkich". W książce są wspomnienia, ale nie tylko. Są też sytuacje bieżące, niedawne, bliskie, radosne i smutne, które będę zawsze miał w sercu.