Amsterdam wprowadza nowe przepisy. Wysokie mandaty grożą za palenie marihuany

Nowe przepisy w Amsterdamie

Nowe przepisy dotyczą więc ścisłego centrum miasta, które jest szczególnie popularne wśród turystów. Warto jednak zauważyć, że przepisy nie obejmują tarasów kawiarni, w których sprzedawana jest marihuana. Osoby, które nie będą przestrzegać nowych zasad, mogą otrzymać mandat w wysokości 100 euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 450 zł.

Amsterdam zaostrza również inne przepisy

Oprócz zakazu palenia marihuany wprowadzono również inne zmiany. Lokalne władze zaostrzyły już przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu. Restauracje i bary w weekendy nie mogą już przyjmować nowych gości od godziny 1.00, a same lokale nie mogą być czynne dłużej niż do 2.00. To ograniczenie ma na celu regulację nocnego życia i utrzymanie porządku publicznego w późniejszych godzinach.

Decyzje podjęte przez władze Amsterdamu mają na celu odwrócenie trendu, w którym miasto było kojarzone głównie z używkami. prostooleh/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Kolejną dziedziną, która została objęta nowymi przepisami, są usługi seksualne. Osoby świadczące tego rodzaju usługi mogą teraz przyjmować klientów maksymalnie do godziny 3.00 w nocy, podczas gdy wcześniej czas ten sięgał godziny 6.00 rano. Ta zmiana ma na celu uregulowanie branży seksualnej i utrzymanie porządku w tym obszarze.