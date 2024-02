Amortyzatory. Jeszcze więcej bezpieczeństwa i komfortu dla kamperów

Wprawdzie sezon karawaningowy dopiero przed nami, ale to najlepsza pora by – jeszcze przed jego rozpoczęciem – zająć się drobnymi naprawami lub ulepszeniami. Ciekawym zagadnieniem są tu amortyzatory. A ich producenci potrafią zaskakiwać dość innowacyjnymi rozwiązaniami.

Kampery to bardzo wygodne auta turystyczne. Jednak ze względu na swoją budowę i warunki używania często wymagają bardzo specjalistycznych części, takich jak amortyzatory. Eksperci marki Bilstein podpowiadają, jak w miarę prosty sposób można poprawić zachowanie się kampera w zakrętach i zwiększyć jego stabilność podczas hamowania.

Wprawdzie sezon karawaningowy dopiero przed nami, ale to najlepsza pora by – jeszcze przed jego rozpoczęciem – zająć się drobnymi naprawami lub ulepszeniami. Ciekawym zagadnieniem są tu amortyzatory. A ich producenci potrafią zaskakiwać dość innowacyjnymi rozwiązaniami. Podstawowym problemem większości kamperów jest to, że buduje się je na podwoziach zwykłych samochodów dostawczych, a następnie doposaża aż do konstrukcyjnej granicy DMC. Gotowy kamper nie dość, że jest ciężki, to jeszcze jego środek ciężkości znajduje się dosyć wysoko. Wynika to nie tylko z zabudowy szafek, ale także z montażu elementów dodatkowych, takich jak panele solarne, klimatyzacja czy nawet miejsca do spania nad kabiną kierowcy.

Podczas relaksujących podróży w zasadzie nie ma żadnych powodów do obaw. Nawet zwyczajne „dostawcze” zawieszenie spełni swoją funkcję. Kierowcy uskarżają się czasem, że całkowicie załadowany samochód ma nieco mniejszy prześwit niż pusty, ale – jak mawiają – trzeba się do tego przyzwyczaić. Albo zamontować dodatkowe zawieszenie regulowane pneumatycznie. Oczywiście, rodzaje zawieszeń pneumatycznych są różne. Te najtańsze pełnią rolę nivomatu (rodzaj samopoziomującego zawieszenia bez udziału elektroniki) dla tylnej osi. Droższe całkowicie zmieniają charakterystykę prowadzenia, ale wymagają poważnej ingerencji w konstrukcję samochodu. Niestety, w każdym przypadku są to dodatkowe kilogramy, co może być problemem, jeśli auto jest na granicy DMC. Nie można pomijać także faktu, że każde pneumatyczne zawieszenie jest zestawem dość kosztownym.

Bilstein B6 Camper. Odczuwalna poprawa

Bilstein Marka Bilstein od lat dostarcza elementy amortyzujące do kamperów i specjalnie dla nich przygotował ofertę dwóch linii amortyzatorów B6. Pierwsza to po prostu alternatywne amortyzatory o specjalnie dopracowanej charakterystyce w przystępnej cenie. Odczuwalnie poprawiają stabilność wysokiego pojazdu podczas jazdy przy bocznym wietrze i na zakrętach. Sprawiają, że prowadzenie staje się bezpieczniejsze i przyjemniejsze. Podstawowe amortyzatory Bilstein B6 Camper występują w wersjach do większości najpopularniejszych kamperów w Europie i ich wymiana jest banalnie prosta – w miejsce oryginalnych amortyzatorów montuje się po prostu amortyzatory B6.

Bilstein B6 Camper Advanced. Nowy poziom bezpieczeństwa i komfortu

Bilstein Druga, bardziej zaawansowana linia to Bilstein B6 Camper Advanced. Idą one o krok dalej, oferując innowacyjną technologię DampMatic®. Zapewnia ona zmienną w zależności od skoku amortyzatora siłę tłumienia. Dzięki czysto mechanicznej technologii, specjalnie skonstruowany zawór tłumiący, w zależności od drgań przenoszonych z drogi zmienia siłę tłumienia amortyzatora i dzięki temu może on pracować według jednej z dwóch charakterystycznych krzywych. W „ustawieniu miękkim" olej amortyzatora przepływa zarówno przez tłok główny, jak i specjalne obejście DampMatic®. W ustawieniu „sztywniejszym" obejście jest samoczynnie zamykane, co powoduje zmniejszenie przepływu. Dzięki DampMatic® właściwości jezdne poprawiają się pod względem komfortu, ponieważ pojazd ma tak jakby dwa różnie dostrojone układy zawieszenia w jednym. Można to odczuć na przykład na dylatacjach mostów, przejazdach kolejowych i na kostce brukowej. Co więcej, dzięki amortyzatorom Bilstein B6 Camper Advanced jeszcze bardziej poprawia się kontrola nad pojazdem w zakrętach, przy gwałtownej zmianie pasa, a także podczas awaryjnego hamowania.

