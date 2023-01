Amazonia oczami Beaty Pawlikowskiej. „Warsztaty szczęśliwego życia”, spacery po dżungli i herbata z liści koki Redakcja Strona Podróży

Podróżniczka organizuje wycieczki do amazońskich lasów, a ich urywkami dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Bruno Fidrych / Polska Press / Archiwum Zobacz galerię (10 zdjęć)

Beata Pawlikowska to polska dziennikarka, podróżniczka i autorka książek. Chociaż zwiedziła ogromną część świata, jej ukochanym miejscem jest Amazonia, do której organizuje co roku wyprawy turystyczne. Na jej uczestników, oprócz zwiedzania dżungli, czeka wiele innych atrakcji – wśród nich m.in. „warsztaty szczęśliwego życia” i poczęstunek herbatą z liści koki. Zobaczcie, jak wyglądają te niecodzienne wyjazdy.