Amazon Prime Gaming – czerwiec 2022. Amazon udostępnia przed wakacjami m.in. Far Cry 4. Sprawdźcie szczegóły i listę gier w tym miesiącu Anita Stryjewska

Far Cry 4 w ofercie Amazon Prime Gaming na czerwiec 2022. Co jeszcze jest na liście gier? Ubisoft/materiały prasowe

Jak co miesiąc, oferta abonamentowa usługi Amazon Prime Gaming powiększy się o kilka nowych tytułów. Wśród nich co najmniej jedna, prawdziwa „perełka’ – Far Cry 4. Sprawdźcie koniecznie, co swoim abonentom w czerwcu przygotował amerykański gigant.