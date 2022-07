Aliens - nowa gra w uniwersum Obcego. Premiera, fabuła i wszystko, co wiadomo na temat produkcji. Szykuje się następca Obcy Izolacja?

Żadnemu fanowi horrorów, science fiction i filmów w ogóle nie trzeba przedstawiać marki „Obcy”. To wszak jedna z najbardziej kultowych kinowych serii , a jej główną bohaterka – Ellen Riplay to zdecydowanie jedna z najlepszych postaci kobiecych w historii kina. Nic więc dziwnego, że uniwersum stworzone przez Ridleya Scotta zostało uznane za godne uwagi również przez twórców gier, którzy wielokrotnie kreatywnie podchodzili do tego typu adaptacji hitu. Niestety, jak to często bywa, nie wszystkie gry korzystające z marki „Obcy” były udane, jednak trafiło się kilka perełek w ich gronie. Jedną z nich i puki co ostatnią jest oczywiście znakomity Obcy Izolacja od The Creative Assembly z 2014 roku. Jak więc widać, sporo czasu już upłynęło, ale jest nadzieja, że właśnie nadchodzi następca tej produkcji.