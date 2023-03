Alfa Romeo Stelvio i Giulia po liftingu. Wrażenia po polskiej prezentacji modeli

„Już wkrótce o Alfie Romeo znów będzie głośno”, od takich słów zaczął spotkanie z dziennikarzami Rafał Grzanecki dyrektor włoskiej marki w Polsce. Powodów do hałasu wokół Alfy będzie kilka, a najważniejszy to oczywiście nowe modele. Już w przyszłym roku ruszy produkcja (w Polsce!) zupełnie nowego modelu z nadwoziem typu SUV o długości ok. 4 m i będzie to pierwszy „elektryk”. W roku 2025 pojawi się następny.

