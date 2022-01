Aleksandra Domańska o płaczących dzieciach w samolocie: "Ale byłam głupiutka"

Daleka podróż przysporzyła Domańskiej wielu przemyśleń.

Głupio mi, że irytowały mnie kiedyś płaczące dzieci w samolocie, restauracji czy innym miejscu. Gdybym wiedziała to co wiem teraz, podeszłabym do matki i zapytała czy mogę jej jakoś pomóc. Może wyciągnąć coś z plecaka, może potrzymać na chwilę bejbika, może odprowadzić ją dokądś pchając wózek. Nie wiem czy to potwierdzone naukowo, ale mam wrażenie, że płacz dziecka dociera do najbardziej pierwotnego obszaru mózgu, któremu zawdzięczamy przetrwanie i dlatego jest to tak triggerujące. Super, że są ludzie, którzy od czasu do czasu przypominają mi, że niemowlaki płaczą, po prostu, i to jest ich jedyny sposób komunikacji" - pisze aktorka, którą wiosną zobaczyć będzie można w serialu "Mecenas Porada".