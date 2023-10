Aktualizacja na godz. 11:00 - 33,89 proc. obwodowych komisji wyborczych

Aktualizacja na godz. 9:00 - 21,53 proc. obwodowych komisji wyborczych

Godz. 8:30 - 17,54 proc. obwodowych komisji wyborczych

Godz. 8:00 - 14,81 proc. obwodowych komisji wyborczych

Godz. 7:30 - 11,54 proc. obwodowych komisji wyborczych

Godz. 7:00 - 9,21 proc. obwodowych komisji wyborczych

Godzina 6:20

PKW opublikowała wyniki wyborów z 6,59 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek ok. godz. 6:20 rano.

Według danych w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 364 744 głosów, co daje mu 39,53 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 252 817 głosów, co daje 27,40 proc. poparcia.

Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 121 453 osób, co daje mu 13,16 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 79 025 głosów i - tym samym - 8,56 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 67 181 i 7,28 proc. poparcia.

Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,75 proc. głosów.