Akcja Polska Press wydawcy Naszego Miasta "Drzewko za surowce wtórne" dotarła do Olsztyna! Bądźmy eko razem!

"Drzewko za surowce wtórne” jest przedsięwzięciem ekologicznym, w ramach którego wszyscy jednoczymy się w ważnym celu – poprawy kondycji środowiska naturalnego. Wy oddajecie nam niepotrzebną makulaturę oraz plastikowe butelki i korki- my w zamian rozdajemy sadzonki drzewek, które możecie posadzić chociażby we własnych ogródkach. W ten sposób każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do budowania odpowiedzialnego społeczeństwa.​

Dbałość o środowisko to nasza wspólna misja. Wszyscy staramy się żyć coraz bardziej ekologicznie i w zgodzie z naturą. Z nami to proste – akcja „Drzewko za surowce wtórne” nie tylko pomoże Wam pozbyć się niechcianej makulatury i plastiku. Za dostarczone surowce wtórne otrzymasz prezent od Lasów Państwowych, których misją jest sprawić, aby w Polsce lasów wciąż przybywało. Weź udział w akcji i przygarnij drzewko od Lasów Państwowych.