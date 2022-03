Akcja pod Bezdanami. Westernowy napad Piłsudskiego i przyszłych premierów

W tym głośnym skoku na pociąg 26 września 1908 roku w Bezdanach uczestniczył m.in. Józef Piłsudski (to on wymyślił napad) i trzech późniejszych premierów Polski. Z kolei przyszły prezydent Ignacy Mościcki pomagał skonstruować bomby. Niemal wszyscy uczestnicy tej, co by o niej nie mówić, awanturniczej akcji zaszli bardzo wysoko. Bo Walery Sławek był za sanacji premierem aż trzykrotnie. Aleksander Prystor raz. Tomasz Arciszewski piastował stanowisko premiera

RP na uchodźstwie w latach 1944-1947. Aleksandra Szczerbińska zaś została potem żoną Piłsudskiego. Nie da się też ukryć, że wszyscy uczestnicy tej operacji zdobyli pod Bezdanami coś dla nich najcenniejszego, pełne zaufanie późniejszego Komendanta i Marszałka. A to oznaczało zaszczyty, tytuły, prestiżowe stanowiska.

Podczas operacji Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej zginął tylko jeden rosyjski żołnierz, pięciu innych raniono, bojowcy wyszli z napadu bez żadnych

strat. Zdobyli dokładnie 200 812 rubli i 61 kopiejek, w tym srebro, złoto, papiery wartościowe. Był to największy taki skok na ziemiach polskich. Liderzy PPS mówili o tej operacji nie jako o napadzie, tylko o ekspropriacji - rekwizycji carskiej forsy, tak brzmiało dostojniej. Pieniądze przydały się dla powstających w Galicji polskich organizacji wojskowych, dzięki nim spłacono też długi organizacji, wsparto nimi uwięzionych towarzyszy oraz ich rodziny.