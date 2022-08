Agroturystyki dla dzieci z nietypowymi zwierzętami. Rodzinny wypoczynek z alpakami, reniferami, strusiami, sokołami i innymi zwierzakami Emil Hoff

Porządna agroturystyka dla dzieci zawsze oferuje możliwość kontaktu ze zwierzętami, który bawi, uspokaja i uczy odpowiedzialności. Nie muszą to być jednak "zwykłe" zwierzęta, jak krowy czy kury. Mamy dla Was listę gospodarstw agroturystycznych z nietypowymi zwierzakami. Podpowiadamy, gdzie można spędzić weekend z dziećmi w towarzystwie alpak, reniferów, sów, a nawet strusi. Kornelia Westergaard, Gościniec Bocianowo, za zgodą Zobacz galerię (11 zdjęć)

Wakacje czy choćby weekend na wsi to marzenie wielu dzieci, zwłaszcza tych z miast, dla których bliski kontakt ze zwierzętami innymi niż psy czy koty jest utrudniony. W Polsce nie brak gospodarstw agroturystycznych, oferujących dzieciom i dorosłym towarzystwo zwierząt. Zebraliśmy dla Was agroturystyki, w których można zapoznać się z bliska z nietypowymi zwierzakami, jak alpaki, strusie czy renifery. To gotowe atrakcje dla dzieci i pomysły na niesamowitą rodzinną wycieczkę.