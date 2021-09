Agroenergia - nowy nabór w 2021. Dotacje dla rolników na fotowoltaikę, małe wiatraki i pompy ciepła Agata Wodzień

Agroenergia to program wsparcia kierowany do rolników. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił termin naboru wniosków w programie, który będzie realizowany w 2 częściach. Pierwsza to dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła, druga - dofinansowania biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych.