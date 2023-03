Agnieszka Dygant obchodzi 50. urodziny! Co wiemy o tej uwielbianej aktorce?

Agnieszka Dygant skradła serca widzów

Agnieszka Dygant zdobyła serca widzów, kreując postacie niezwykle barwne i pozytywne. Szeroki uśmiech i uroda jedynie jej w tym pomogły. Maria „Mariola” Jolanta Muślinek-Korzycka to elegancka i bezpośrednia właścicielka firmy sprzątającej szpital w Leśnej Górze. Z kolei Frania Maj , czyli główna bohaterka sitcomu TVN „Niania” chwytała się wielu profesji, miała również bujne życie prywatne. Do domu Maksymiliana Skalskiego trafia jako akwizytorka kosmetyków , lecz zostaje zatrudniona jako niania. Szybko zakochuje się w swoim pracodawcy, jak się okazuje, z wzajemnością.

Agnieszka Dygant twierdzi, że prawdziwa relacja zaczyna się od kompromitacji

Chcę zatrzymać w sobie pamięć mojego dzieciństwa na wsi, bo to jest coś, co mnie mocno uformowało, to było bardzo szczęśliwe, te wakacyjne dzieciństwo i to bym chciała bardzo zapamiętać – mówiła dziennikarce.

Jak dodała aktorka, chciałaby jednak zapamiętać wakacje z kuzynkami u obu babć, jednak jak zauważyła, wspomnienia bywają dwuznaczne. Na myśli o sielskich wakacjach u babci od strony mamy nakładają się wspomnienia z prac wiejskich, jak świniobicie, które wywołują w aktorce mieszane uczucia. Z kolei wakacje u babci od strony taty kojarzą się z pierwszymi zabawami wiejskimi i miłostkami.

– Część moich ról, to jest właśnie to – powiedziała, odnosząc się do dzieciństwa. Jak wspomina, na podstawie swoich doświadczeń Mariolce z „Na dobre i na złe” dała ludową mądrość, z kolei Frani spryt.