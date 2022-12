Afirmacje to słowa o niezwykłej mocy. Wybierz właściwą sentencję dla siebie. Zobacz, jak działa pozytywne myślenie i sprawdź jak afirmować Marta Siesicka-Osiak

Afirmacja życia, afirmacja miłości lub zdrowia – to po nie najczęściej sięgamy szukając wsparcia w pozytywnym myśleniu. Czy może ono zdziałać cuda? Naukowcy udowadniają, że celebrowanie dobrych myśli naprawdę wpływa na nasz mózg i może przyczyniać się do zmian na lepsze. Osoby powtarzające regularnie wybrane afirmacje mogą liczyć, że pomoże im to w osiąganiu zamierzonych celów. Sprawdź, czym jest afirmacja i jak rozpocząć pracę z pozytywnymi przesłaniami.