Adam Driver odbierze w Toruniu Nagrodę Specjalną EnergaCAMERIMAGE 2023 dla Aktora Informacja prasowa

Nominowany dwukrotnie do Oscara Adam Driver przybędzie w listopadzie do Torunia, by odebrać Nagrodę Specjalną EnergaCAMERIMAGE dla Aktora i przedstawić uczestnikom wydarzenia nominowany w tegorocznym Konkursie Głównym film Ferrari. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toruniu odbędzie się w dniach 11-18 listopada 2023.