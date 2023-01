97-latka zadziwia świetną formą. Najstarsza gimnastyczka na świecie nadal prowadzi aktywny tryb życia. Zobacz, jak ćwiczy

Kim jest Johanna Quaas?

W jaki sposób Johanna Quaas została słynną gimnastyczką?

Jak wiele swoich rówieśniczek, Quaas zapragnęła skosztować z życia po pięćdziesiątce i zrealizować swoje niespełnione pasje. W wieku 56 lat wróciła do uprawiania gimnastyki, a szybkie wspinanie się po szczeblach ułatwiły jej umiejętności wuefistki. Jej popularność gwałtownie wzrosła , gdy w 2012 r. do sieci trafiły dwa nagrania, na których można zobaczyć, jak kobieta ćwiczy na równoległych drążkach oraz na podłodze. Filmy błyskawicznie stały się viralami w internecie. W ciągu 6 dni wygenerowały ponad 1,1 mln odsłon.

Poznaj przepis Johanny Quaas na świetną formę

Postać Johanny Quaas może stanowić inspirację dla kobiet w wieku średnim, które szukają sposobu na powrót do lepszej formy i motywacji do ćwiczeń. Kobieta stanowi żywy przykład tego, że wiek nie musi nas ograniczać. Obserwując jej poczynania, dochodzi się do wniosku, że „chcieć to móc”, a wiele przeszkód istnieje tylko w naszej głowie.