9 niesamowitych atrakcji Mediolanu na wiosenną wycieczkę. Piękna architektura, dzieła sztuki i darmowe muzea

Ile czasu trzeba poświęcić na zwiedzanie Mediolanu?

Podróż do Mediolanu to świetny pomysł na zadowolenie zarówno miłośników historii, jak i sztuki, kultury, mody i pięknych krajobrazów. Znajdujące się tam liczne zabytki, a główne muzea Mediolanu są zawsze w stanie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających turystów.

Co ciekawego można zobaczyć w Mediolanie? 9 niezwykłych atrakcji miasta

Warto też odwiedzić Muzeum Nauki i Techniki Leonardo da Vinci, gdzie można poznać wiele ciekawych faktów z historii wynalazczości. Dla miłośników mody obowiązkowym punktem wizyty jest "Kwadrat Mody" - Galleria Vittorio Emanuele II, jedna z najstarszych galerii handlowych na świecie. Znajdują się tam luksusowe sklepy, kawiarnie i restauracje, a także piękne mozaiki i szklane sklepienia.

Jeśli szukasz relaksu, koniecznie wybierz się na spacer do ogrodów publicznych, takich jak Parco Sempione. Znajdziesz tam piękne krajobrazy i miejsca do wypoczynku. Mediolan to także miasto piłki nożnej, a stadion San Siro to obowiązkowy punkt dla fanów sportu. Jest to domowe boisko dwóch największych klubów Mediolanu — AC Milanu i Interu Mediolan.