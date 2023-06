9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca wyróżnia szczególna uroda? Warto odwiedzić je szczególnie latem

Co zwiedzić w Polsce? Pomysły na krótkie i dłuższe wycieczki

Najpiękniejsze miasta w Polsce – te miejsca zauroczą każdego turystę

Niekiedy – prawdopodobnie z przyzwyczajenia – zapominamy o tym, jak piękny i różnorodny jest nasz kraj. W poszukiwaniu nowych doświadczeń i miejsc na weekendowe city breaki spoglądamy raczej w kierunku zagranicznych miast, tymczasem rodzime perły zachwycają przyjezdnych z najróżniejszych stron świata. Na Facebooku zapytaliśmy więc naszych czytelników o to, które miasta w Polsce jest ich zdaniem najpiękniejsze. Ciekawe odpowiedzi zainspirowały nas do stworzenia listy najładniejszych miast w Polsce – mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z zestawieniem i wy poczujecie się chęć do odkrywania najurokliwszych zakątków naszego kraju. Wśród wymienionych miejsc znalazły się m.in. miasta położone w: