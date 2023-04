9 miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy. To prawdziwe ukryte skarby – warto je zwiedzić, nim zaleją je turyści Redakcja

CC BY-SA 2.0 Chociaż można by pomyśleć, że zdjęcie przedstawia jakąś baśniową krainę, w rzeczywistości to Andora – kolejne niewielkie państwo, które urlopowicze traktują trochę po macoszemu – zupełnie niesłusznie. Najczęściej odwiedzają ją obywatele Hiszpanii i Francji, dlatego warto pójść ich śladem, przespacerować się malowniczymi uliczkami stolicy oraz na własne oczy zobaczyć dolinę Madriu-Perafita-Claror, wpisaną na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Flickr.com / Kent Wang / CC BY-SA 2.0 Zobacz galerię (10 zdjęć)

Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli macie już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zachęcamy was do zaczerpnięcia inspiracji na następną podróż z listy 9 miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną ogłoszone turystycznymi hitami?