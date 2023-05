7 rzeczy, których lepiej nie robić w Hiszpanii – za niektóre można słono zapłacić. Te zasady mogą wprawić w osłupienie niejednego turystę

Hiszpańskie wakacje – co warto zwiedzić podczas urlopu?

Tego nie rób w Hiszpanii, jeśli nie chcesz zdenerwować jej mieszkańców

Na temat Hiszpanów krąży wiele stereotypów – warto jednak pamiętać, że chociaż wieloletnia kultura łączy naród, każdy człowiek jest inny, a i pochodzenie z konkretnego regionu ma spore znaczenie podczas wybierania tematów do rozmowy. Niektóre hiszpańskie zwyczaje mogą wydawać się turystom z innych krajów zupełnie niezrozumiałe, ale trzeba pamiętać, że jeśli przebywamy na terenie innego państwa, należy je po prostu respektować.

W Hiszpanii nie da się nudzić, o ile sami się o to nie postaracie – jest tam ogrom miejsc do zwiedzenia, a nawet odpoczynek w kawiarni i obserwowanie miejscowych jest niezwykle ciekawe. Jeśli planujecie wyjazd do tego kraju i nie przygotowaliście jeszcze planu zwiedzania, w poniższych artykułach znajdziecie moc inspiracji dla każdego:

