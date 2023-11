7 pięknych miejsc w Europie, które oferują dopłaty za przeprowadzkę. Nawet 370 tys. złotych na zakup i remont domu Patrycja Seklecka

Przeprowadzka z kraju do kraju to w obecnych czasach przedsięwzięcie jak najbardziej możliwe do zrealizowania – wiąże się to jednak ze sporymi kosztami. Okazuje się jednak, że niektóre miejsca w Europie... dopłacają za przeprowadzę. Na zakup i remont domu można uzyskać spore kwoty – nawet do 370 tys. złotych. Brzmi niewiarygodnie? Oto lokalizacje, w których to rzeczywistość.