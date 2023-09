67,5 mln zł na modernizację i rozbudowę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

W uroczystości wręczenia promes w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uczestniczyli minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, posłowie Iwona Arent i Robert Gontarz, wojewoda Artur Chojecki oraz pełnomocnik ds. zdrowia dr. Zbigniew Purpurowicz.

Modernizacja i rozbudowa SOR-ów to ważny krok w zapewnieniu lepszej, szybszej i sprawniejszej obsługi pacjentów. Środki z Funduszu Medycznego zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz aparatury, co przyczyni się do skrócenia czasu diagnozowania i leczenia. To dobra wiadomość dla mieszkańców Warmii i Mazur, którzy będą mieli dostęp do jeszcze lepszej opieki medycznej."

Poniżej przedstawiamy placówki szpitalne, które otrzymały dofinasowanie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu - 3 747 332

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie - 14 978 600

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. Z o.o. - 7 880 837

Giżycka Ochrona Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 11 138 002

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach - 7 001 407

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku - 4 124 000

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie - 2 280 707

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie - 2 976 000

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie - 13 447 766