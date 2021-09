500 plus na zdrowie, czyli Profilaktyka 40 PLUS. Nowy program zdrowotny już działa. Dla kogo pakiet bezpłatnych badań? Oto ZASADY

Przez pandemię COVID-19 można odnieść wrażenie, że inne choroby odeszły na plan dalszy. Nie bez powodu rząd wprowadza właśnie program Profilaktyka 40 PLUS. Strona rządowa tłumaczy, że to pacjenci przez koronawirusa rzadziej zgłaszają się na badania profilaktyczne . 500 plus na zdrowie ma to zmienić.

500 plus na Zdrowie. Kto i gdzie może skorzystać?

Pakiet obejmuje od 6 do 12 rodzajów badań diagnostycznych. Jednorazowy dostęp do bezpłatnych badań otrzyma każdy Polak powyżej 40. roku życia. Badania będzie mógł wykonać w wyznaczonych placówkach, które będą realizować program Profilaktyka 40 PLUS. NFZ nie będzie organizował konkursu ofert. Placówki medyczne same będą mogły zgłosić się do programu. Ten rusza już 1 lipca 2021 roku i potrwa do 31 grudnia 2021 roku!