5 rzeczy, o które warto zadbać, aby cieszyć się pięknym wyglądem skóry przez cały rok

Zadbaj o twarz przed karnawałowym balem

W grudniu w naszych łazienkach często pojawiają się nowe kosmetyki, ale pogoda nas nie rozpieszcza. W okresie zimowym skóra często robi się matowa, przesuszona i odwodniona. Jak więc sprawić, aby skóra zachowała dobrą kondycję po usunięciu make-upu? Co zrobić, żeby przygotować ją do mocnego makijażu? Przytaczamy porady profesjonalnej kosmetolożki.

Po pierwsze złuszczaj skórę

Aby skóra była miła w dotyku, warto stosować kosmetyki złuszczające. Zanim jednak wrzucimy do koszyka popularny peeling do twarzy, zastanówmy się, czy możemy regularnie go używać. Peelingi ziarniste raczej nie nadają się do codziennej pielęgnacji, z przy tym mogą uszkodzić naszą warstwę ochronną.