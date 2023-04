5 najlepszych atrakcji nad Bałtykiem, które są idealne na majówkę Eliza Ciepielewska

Nad Bałtykiem czeka wiele wspaniałych atrakcji turystycznych, które przyciągają turystów z całej Polski. Wiele z nich jest idealnych na majówkę, kiedy to pogoda zazwyczaj jest już na tyle dobra, żeby cieszyć się tym, co ma do zaoferowania morze i okolice.