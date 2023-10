5 łatwych szlaków w Tatrach, idealnych na weekendową wycieczkę. Odkryj proste trasy, które zachwycają, ale nie męczą

5 łatwych szlaków w Tatrach idealnych dla początkujących

Dla początkujących turystów zalecamy łatwe szlaki, które zapewniają piękne widoki i nie wymagają dużej kondycji fizycznej. Jednym z takich szlaków jest Dolina Kościeliska . Płatne wejście do TPN (9 zł) otwiera drogę do 9-kilometrowego wąwozu skalnego, gdzie towarzyszy nam szum Kościeliskiego Potoku i trzy charakterystyczne zwężenia – Bramy.

Believe_In_Me, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Kolejnym ciekawym miejscem do odwiedzenia jest Smreczyński Staw, który znajduje się w Dolinie Kościeliskiej. Trasa prowadząca do jeziorka oferuje nie tylko malownicze widoki, ale również wspaniałą panoramę na najwyższy szczyt Tatr Zachodnich – Bystrą.

Trasa 2: Droga do Morskiego Oka i Wodogrzmoty Mickiewicza

Wodogrzmoty Mickiewicza to kolejna atrakcja, która nie może umknąć uwadze turystów. Znajdują się one na trasie z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka i zachwycają swoim potężnym hukiem oraz pięknem. Warto tam dotrzeć i zanurzyć się w atmosferze tej naturalnej kaskady.