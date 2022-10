44. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Nadzieja dla Polski, cios dla komunistów! ZDJĘCIA

"Niemożliwe", "niesłychane", "po prostu bomba" - to reakcje, jakie słychać było w polskim społeczeństwie po wyborze na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły. Jak zaznaczył historyk IPN Adam Dziurok, tego dnia panowało poczucie, że "wszyscy są katolikami". Większość niedowierzała, że po 455 latach głową Stolicy Apostolskiej może zostać ktoś inny niż Włoch, a prawdopodobnie nikt nie domyślał się wtedy, że papieżem może zostać Polak, w którego państwie ówczesne władze raczej zwalczały kościół niż z nim w jakikolwiek sposób współpracowały czy chociażby rozmawiały.

Adam Dziurok przytaczał na portalu Przystanek Historia pewną sytuację, która pokazuje, jak bardzo Polacy nie dowierzali w to, że papieżem został kard. Karol Wojtyła.

Gdy ks. Bronisław Fidelus telefonicznie zwrócił się do zakonnicy z kościoła Mariackiego w Krakowie, żeby podeszła do kapłana prowadzącego wówczas nabożeństwo różańcowe i poprosiła, by ten powiedział: „Módlmy się za nowego Ojca Świętego, którym został wybrany Karol Wojtyła”, siostra odrzekła: „Niech się ksiądz nie wygłupia!”.