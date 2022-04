39 niezwykłych rzeczy, które musisz zrobić wiosną w Polsce. Kąpiel w piwie, polowanie na UFO, bungee i wiele innych Emil Hoff

Wiosna to świetna pora na odwiedziny w ogrodzie zoologicznym. Wtedy zwierzęta nabierają wigoru, a umiarkowana temperatura skłania je do harców. Zupełnie inaczej jest w czasie letnich upałów, gdy zwierzęta najchętniej kryją się w cieniu i rzadko opuszczają swoje legowiska. Do najlepszych polskich ogrodów zoologicznych zaliczają się te w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Wrocławskie zoo jest najstarsze w Polsce i można w nim oglądać ponad 1000 gatunków zwierząt. Atrakcją jest też Afrykarium – jedyne na świecie akwarium poświęcone zwierzętom i roślinom wodnym Afryki. Paweł Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (42 zdjęcia)

Polska na wiosnę oferuje wiele dla każdego amatora turystyki, zwiedzania, adrenaliny i dreszczyku. Atrakcji turystycznych na długi weekend, majówkę czy wiosenny urlop w Polsce na pewno nie zabraknie. Prezentujemy 39 rzeczy, które warto zobaczyć, zwiedzić lub zrobić w Polsce na wiosnę. To najciekawsze i najdziwniejsze atrakcje, od obserwacji UFO, przez kąpiel piwną, polskie piramidy i nawiedzone zamki, po najwyższą na świecie zjeżdżalnię i skoki z fabrycznego komina, do tego moc zabytków i cuda natury. Zachęcamy do zapoznania się z listą 39 rzeczy do zrobienia w Polsce wiosną.