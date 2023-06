33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

Zobacz w galerii: Najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków – zachwycał się nimi cały światstr

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie

Skoro Wikipedia jest pierwszym miejscem, w którym setki milionów internautów codziennie sprawdzają informacje na praktycznie każdy interesujący ich temat, nie może dziwić, że organizowane przez Wikipedię konkursy cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców wszystkich niemal krajów świata. Na pewno tak jest w przypadku konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki (Wiki Loves Munuments). W konkursie wybierane są najpiękniejsze zdjęcia zabytków, wykonane przez internautów i wgrane do zasobu Wikimedia Commons. W pierwszej edycji konkursu Wiki Lubi Zabytki w 2011 r. wzięło udział aż 5,5 tys. fotografów z 18 krajów, którzy przesłali łącznie 168 tys. zdjęć. Tak wielka ilość fotografii pozwoliła wpisać Wiki Lubi Zabytki do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy na świecie konkurs fotograficzny. Potem uczestników konkursu było już tylko więcej. W trzeciej edycji rywalizowało 15 tys. osób z 35 krajów, a zdjęć przesłano łącznie 365 tys. Do dziś dzięki konkursowi Wikimedia wzbogaciły się o ok. 1,7 miliona nowych, pięknych zdjęć.

Jak wziąć udział w konkursie fotograficznym Wiki Lubi Zabytki i jakie nagrody czekają autorów najpiękniejszych zdjęć? Czytaj też: Gdzie na weekend? Dolny Śląsk zaprasza! Niesamowite zdjęcia atrakcji, zabytków i cudów natury zachęcą Was do wycieczek

Zasady konkursu Wiki Lubi Zabytki. Jak można wziąć udział w zabawie?

Konkurs Wiki Lubi Zabytki składa się z dwóch etapów: krajowego i światowego. Zwycięzcy etapu krajowego biorą udział w zmaganiach na poziomie światowym, a ich zdjęcia są oceniane przez międzynarodowe jury. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Przede wszystkim trzeba zrobić piękne zdjęcia któregoś z krajowych zabytków. W Polsce zabytków nieruchomych jest łącznie ponad 80 tys., więc macie z czego wybierać.

Zdjęcie powinno być nie tylko śliczne, ale też posiadać walory edukacyjne – musi ukazywać unikalny zabytek i nadawać się do zilustrowania artykułu na Wikipedii.

Zdjęcia należy wgrać do zasobu Wikimedia Commons we wrześniu danego roku i udostępnić je na licencji commons. Zwycięzcy etapu krajowego wybierani są w grudniu, a światowego w styczniu.

Poza sławą i uznaniem, na autorów najpiękniejszych zdjęć zabytków czekają też nagrody pieniężne. Pierwsza nagroda to 2000 zł, druga 1000 zł, trzecia 500 zł. Nagrody mają formę kart premiowych do zrealizowania opłat w Internecie i sklepach stacjonarnych. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie na najpiękniejsze zdjęcia zabytków, zapiszcie w kalendarzu, że kolejna edycja Wiki Lubi Zabytki rusza we wrześniu 2023. Wcześniej zajrzyjcie do szczegółowego regulaminu konkursu (edycji 2022), a także do poradnika Wikipedii o tym, jak robić dobre zdjęcia zabytków. Czytaj też: Weekend w Kłodzku i Kotlinie Kłodzkiej. Te zdjęcia przekonają Cię do wycieczki! 50 niezwykłych fotografii gór, zabytków i atrakcji regionu

Najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie aż zapierają dech w piersi

W styczniu 2023 Stowarzyszenie Wikimedia Polska ogłosiło wyniku najnowszego konkursu Wiki Lubi Zabytki. Nagrodzono 3 najpiękniejsze zdjęcia, wyróżniono 7 kolejnych, a także przyznano nagrody autorom 3 fotografii z kategorii „Nieoczywiste Śląskie”.

W galerii poniżej zebraliśmy najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków z konkursu Wiki Lubi Zabytki – nie tylko z edycji 2022, ale także poprzednich. Wyszukaliśmy zarówno zwycięzców (to fotografie, które przeszły do etapu międzynarodowego), jak i wyróżnione zdjęcia.

Na slajdach zobaczycie niesamowite fotografie znanych i nieznanych miejsc i atrakcji turystycznych w Polsce. To kolekcja najpiękniejszych fotografii turystycznych, jakie możecie znaleźć w polskim internecie. Zapraszamy do galerii – te zdjęcia na pewno zainspirują was do wycieczek w nadchodzące wakacje i do wykonywania własnych niesamowitych fotografii.

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?