27 niesamowitych faktów i ciekawostek o Polsce, które was zaskoczą. Najwęższy dom, najkrótsza rzeka i inne cuda

Polska jest niezwykła. Niesamowite fakty, które zachęcą was do wycieczek

Polska jest niezwykła. Niesamowite fakty, które zachęcą was do wycieczek

Polska może zaskoczyć nawet najbardziej zapalonych turystów. Zebraliśmy dla was 27 niezwykłych ciekawostek i faktów o Polsce, która zainspirują Was do kolejnej wycieczki. Która rzeka w Polsce jest najkrótsza, która jaskinia najgłębsza, z czego nasz kryj słynie w Europie? Przekonajcie się, zaglądając do galerii. rh2010, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Polska jest pod wieloma względami absolutnie niezwykłym miejscem. Na Stronie Podróży staramy się tego dowodzić na różne sposoby, m.in. publikując przewodniki i poradniki dla turystów po wszystkich zakątkach naszego kraju.

Tym razem mamy dla was 27 faktów i ciekawostek o naszym kraju. Zajrzyjcie do galerii poniżej, by dowiedzieć się niezwykłych rzeczy o Polsce i poczuć inspirację do kolejnej wycieczki w weekend, majówkę lub urlop.