27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku, które Was zaskoczą. Ukryte skarby, cuda przyrody, unikatowe zabytki, rekordowe atrakcje Emil Hoff

W Czermnej znajduje się jedyna w Polsce kaplica, wzniesiona z ludzkich czaszek i kości, ofiar wojen śląskich i chorób zakaźnych. Wzniesiono ją w 1776 r. ze szczątków ponad 3 tys. osób. Choć nie jest to atrakcja, która przypadnie do gustu wszystkim, warto się zmusić i zobaczyć na własne oczy to niezwykłe miejsce. Chyba nigdzie indziej refleksja o przemijaniu nie nabiera takiej głębi i mocy, jak tutaj.

Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek albo wakacyjnego zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, w którym na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla Was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich fakty, które Was zaskoczą, informacje, które Was zaintrygują, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.