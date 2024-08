26.08 - kąpieliska w Kętrzynie i okolicy. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Otwarte kąpieliska w Twojej okolicy. Gdzie popływasz w Kętrzynie?

Kąpielisko Ośrodek Szkolenia Fizycznego Szkolenia Wodnego

Kąpielisko na jeziorze Ołów w Rynie

Kąpielisko: Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy AWF Warszawa

Kąpielisko na jeziorze Czos przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie

Kąpielisko Gwarek

Kąpielisko Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (COS-OPO)

Kąpielisko na jeziorze Czos przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie

Kąpielisko miejskie

Kąpielisko: Plaża Mamry

Kąpielisko Pałacu Młodzieży w Warszawie

Kąpieliska w pobliżu Kętrzyna

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.