21 marca Dzień Kolorowej Skarpetki. Pamiętajmy o wsparciu osób z Zespołem Downa Witold Chrzanowski

Fot. domena publiczna

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, zwany też dniem wagarowicza. To też Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa. Tradycyjnie świętujemy go, nosząc kolorowe skarpetki nie do pary, okazując w ten sposób symboliczne wsparcie osobom z Zespołem.