19 najpiękniejszych miejsc w Europie na jesień. Niesamowita przyroda, miejsca UNESCO, turystyczne skarby. Będziecie zachwyceni

Jesień w Europie jest wyjątkowo piękna. Wykorzystajcie długi weekend na zwiedzanie

Szukacie pomysłów na wycieczki po Europie tej jesieni? Przygotowaliśmy dla was galerię aż 19 miejsc, w których jesień jest wyjątkowo piękna. To idealne miejsca na urlop we wrześniu, październiku i listopadzie. TomasSereda, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Koniec wakacji wcale nie musi oznaczać końca podróżowania. Nie musi, a nawet nie powinien, bo jesień to świetna pora na urlop. Nawet w najsłynniejszych kurortach Europy jest wtedy taniej i mniej tłoczno, a są takie miejsca, w których właśnie jesienią jest najpiękniej.

Pierwszy dzień jesieni zbliża się wielkimi krokami. Dodatkowo na przełomie października i listopada czeka nas długi weekend: 1 listopada to środa. Jeśli weźmiemy dwa dni wolnego na 2 i 3 listopada, będziemy mieli aż 9-dniową przerwę od pracy. To świetna okazja do dłuższych wycieczek.