17 najbardziej niesamowitych miejsc UNESCO w Niemczech. Kopalnia skamielin, najstarsza katedra, wyjątkowa opera, a nawet kasyno

Jeśli szukacie niesamowitych miejsc blisko Polski na wycieczkę w nadchodzącą długą majówkę, urlop lub wakacje, zaplanujcie zwiedzanie Niemiec śladem obiektów z listy UNESCO. Wybraliśmy dla Was 17 najbardziej niezwykłych zabytków, zaskakujących atrakcji i pięknych zakątków UNESCO w Niemczech. Każdy turysta powinien odwiedzić te cuda chociaż raz.

Macie ochotę na turystyczną przygodę niedaleko Polski? Zwiedzanie kopalni skamielin, wspaniałych pałaców, zamków, malowniczych miasteczek, rejs promem po Renie, a może nawet wieczór w kasynie? W takim razie niesamowite miejsca UNESCO w Niemczech czekają na was. Jest ich aż 51, ale wybraliśmy 17 najbardziej niezwykłych, by ułatwić wam organizację wycieczki. Przekonajcie się w naszej galerii, które miejsca UNESCO w Niemczech najbardziej warto zobaczyć.

Miejsca z listy UNESCO – gotowe pomysły na niezapomniane wycieczki blisko Polski

Nie trzeba jechać w daleką podróż, by zobaczyć prawdziwe cuda. Polska pełna jest niezwykłych miejsc. Jeśli jednak macie ochotę na wycieczkę za granicę, także u naszych sąsiadów nie brakuje niesamowitych atrakcji, które po prostu trzeba zobaczyć. Najważniejsze i najcenniejsze pod względem wartości historycznej i kulturowej miejsca wciągane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Listy UNESCO to właściwie gotowe pomysły na wycieczki krajoznawcze. Zastanawiacie się, który kraj niedaleko Polski zwiedzić śladem jego wyjątkowych skarbów UNESCO? Proponujemy Niemcy – tam dosłownie każdy turysta znajdzie coś, co go zachwyci. W Niemczech znajduje się aż 51 obiektów UNESCO. To zarówno zabytki sięgające starożytności i średniowiecza, jak i niezwykłe pamiątki przemysłowej rewolucji, cuda natury, urokliwe miasteczka i piękne pałace, a nawet miejscowości uzdrowiskowe.

Zbliżająca się majówka, wakacje i sezon urlopowy to najlepsza pora na wycieczkę po niemieckich landach śladem najbardziej niezwykłych miejsc z listy UNESCO. Wybraliśmy dla was 17 perełek z długiej listy – to niezwykłe miejsca, które naszym zdaniem szczególnie warto odwiedzić. Czytaj też: 13 najpiękniejszych obiektów UNESCO niedaleko Polski. Te historyczne skarby znajdują się w naszym sąsiedztwie – które z nich warto zwiedzić?

Pierwszy obiekt został wciągnięty na niemiecką listę UNESCO w 1978 r. Od tamtej pory lista jest stale aktualizowana. Dziś zawiera aż 51 pozycji (dla porównania - w Polsce jest ich 17). 51 miejsc to zdecydowanie za dużo nawet na całe wakacje w Niemczech. By ułatwić wam organizację wycieczki, wybraliśmy 17 najbardziej niezwykłych miejsc UNESCO z różnych niemieckich landów.

Znajdziecie wśród nich m.in.: Kopalnię skamielin

SPA z jednym z największych kasyn na świecie

Miasteczko jak z kolorowego snu

Zapierający dech w piersiach budynek opery

Niesamowitą wyspę mnichów

Najpiękniejsze pałace Poczdamu

Atrakcje UNESCO pośrodku Berlina Oraz wiele innych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć w czasie wycieczki do Niemiec. Zapraszamy do galerii 17 najbardziej niesamowitych miejsc UNESCO w Niemczech:

Jak zaplanować wycieczkę do miejsc UNESCO w Niemczech? Ten portal ułatwi wam zadanie

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) prowadzi specjalną stronę internetową, która pomaga turystom zaplanować wycieczkę po Niemczech śladami obiektów z listy UNESCO.

51 miejsc podzielono na 7 kategorii tematycznych: „Pałace i zamki”, „Dziedzictwo kulturowe”, „Przyroda i ogrody”, „Kultura przemysłowa”, „Architektura i wzornictwo”, „Kościoły i klasztory” oraz „Historyczne miasta”, więc każdy turysta może łatwo wyszukać obiekty UNESCO, odpowiadające jego zainteresowaniom. Ponadto wyróżniono 8 tras na wycieczki po kraju śladami miejsc UNESCO, trwające od 8 do 12 dni. Wycieczki także mają przewodnie tematy. Trasy łączą miejsca dla miłośników przyrody, dla rodzin, prowadzą po miastach hanzeatyckich, wśród zabytków o charakterze religijnym (żydowskich i chrześcijańskich), do miejsc związanych z prehistorią, a nawet przyszłością. Trasy pomyślano w taki sposób, by w podróży można było korzystać z komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Interaktywna mapa tras z obiektami UNESCO jest dostępna na portalu Germany Travel. Czytaj też: 19 najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech. Cuda przyrody, miejsca UNESCO, pomysły na wycieczki w majówkę i wakacje

