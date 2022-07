1,5 rocznika startowało w rekrutacji do szkół średnich. Walka o miejsce i zwiększanie liczby klas. „To wy się gdzieś dostaliście?”

Walka o miejsca w szkołach. Uczniowie musieli się postarać

– Do tegorocznej rekrutacji przystąpiło tzw. półtora rocznika – jest to efekt reformy z 2014 r., wówczas nastąpiła kumulacja roczników, tj. do klas pierwszych szkół podstawowych poszły dzieci z pierwszej połowy 2008 r. oraz cały rocznik 2007. Uczniowie ci, to tegoroczni ósmoklasiści. Dlatego Warszawa zwiększyła liczbę miejsc i oddziałów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – informuje Biuro Edukacji Urzędu Miasta Warszawa.

Najlepsze szkoły nie powiększają liczby klas. To tam najtrudniej jest się dostać

Rekrutacja do szkół średnich w Warszawie. Ilu kandydatów się dostało?

Chcąc dowiedzieć się, jak przebiegała tegoroczna rekrutacja do szkół i ilu uczniom udało się dostać do wybranych placówek, wysłaliśmy w tej sprawie zapytanie do urzędów miast w Polsce. Rzeczniczka prasowa miasta Warszawa, Marlena Salwowska, przekazała nam informację z Biura Edukacji. Wynika z niej, że w stolicy przygotowano niemalże 31 tys. miejsc (20 597 w liceach ogólnodostępnych, 8 658 w technikach i 1 647 w branżowych szkołach I stopnia). 29 772 osób złożyło wymagane dokumenty. Jest to aż 6 714 kandydatów więcej niż w roku ubiegłym. Do szkół dostało się 27 508 (19 503 do liceów ogólnokształcących, 7 232 do techników, 773 do branżowych szkół I stopnia).