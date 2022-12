13 najpiękniejszych choinek miejskich w Polsce. Które miasta mogą poszczycić się wyjątkowym drzewkiem świątecznym?

Choinka miejska: 13 najpiękniejszych drzewek świątecznych w Polsce

Grudzień to czas przygotowań do jednego z najważniejszych świąt – Bożego Narodzenia. Tak ważnego wydarzenia większość z nas na pewno nie wyobraża sobie bez choinki. Początki tradycji zdobienia bożonarodzeniowego drzewka datuje się już na XVI wiek, a zwyczaj ten kultywujemy do dziś. Pokaźne iglaki, udekorowane m.in. lampkami i bombkami, można podziwiać także w większości miast naszego kraju. Gdzie stoją te najładniejsze? Możecie się o tym przekonać, zapoznając się z naszą (subiektywną) listą najpiękniejszych drzewek świątecznych. Znajdziecie je m.in. w: