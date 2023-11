13 ciekawostek o Pieninach. Tajemnicza latająca maszyna, zbójnik pochowany w grocie i sekret muszelek na góralskich kapeluszach

alex_ugalek / iStock / Getty Images Plus

Ciekawostki o Pieninach. Tego prawdopodobnie nie wiesz

Najbardziej rozpoznawalnym i najwyższym punktem Pienin Właściwych jest szczyt Trzy Korony, który wznosi się na wysokość 982 m n.p.m. Jeśli planujesz jesienną wyprawę w tę wyjątkową część woj. małopolskiego , przed wyjazdem zapoznaj się z ciekawostkami, które z pewnością jeszcze bardziej zachęcą cię do odkrywania Pienin podczas wędrówek – interesujące fakty znajdziesz w poniższej galerii:

Pieniny to pasmo leżące w łańcuchu Karpat. Rozciągają się na terenach Polski i Słowacji , zachwycając zwiedzających swoim pięknem i malowniczymi szlakami. Dzielą się na:

Jesienny weekend w górach

Jesienny urlop przyda się każdemu, kto po nadejściu ponurej aury traci energię i zapał do pracy. Górskie wędrówki o tej porze roku pomagają się wyciszyć, wpływają na poprawę kondycji, a dzięki niezapomnianym widokom są nie lada inspiracją. Na naszej stronie znajdziecie wiele wskazówek i pomysłów na organizację jesiennego wyjazdu w góry. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami, które nawet najbardziej opornych przekonają do organizacji podróży marzeń.