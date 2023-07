11 rzeczy, które trzeba kupić w Bułgarii. Idealnie nadadzą się na pamiątki i prezenty z wakacji, którymi można obdarować bliskich

Najlepsze pamiątki z Bułgarii – nie tylko olejek różany

Chociaż słynie z upraw róż, ten bałkański kraj ma do zaoferowania o wiele więcej. Przygotowaliśmy dla was „listę wakacyjnych zakupów”, którą bez obaw możecie zrealizować w Bułgarii. valio84sl / iStock / Getty Images Plus

W porównaniu z większością wakacyjnych kierunków w Europie, Bułgaria jest krajem dość przystępnym cenowo. Ciekawe zabytki i zachwycające plaże tego państwa położonego na Półwyspie Bałkańskim sprawiają, że tamtejsze kurorty od lat nie mogą opędzić się od turystów. Jeśli należycie do grona osób, które wybierają się na wypoczynek do Bułgarii, zachęcamy was do zapoznania się z naszą listą rzeczy, które warto tam kupić. Zestawienie pomoże wam w wyborze najlepszych pamiątek dla siebie i bliskich, a także zaoszczędzi czas – dzięki sprawnym zakupom będziecie mogli poświęcić więcej czasu na plażowanie i zwiedzanie. Przedmioty, na które warto przygotować miejsce w walizce to nie tylko słynny olejek różany, ale też m.in.: